E’ nato il figlio di Veera Kinnunen, la prima foto da mamma della ballerina

Veera Kinnunen ha dato alla luce il suo primo figlio. La ballerina di Ballando con le Stelle ovviamente assente in questa edizione che si è appena conclusa è diventata mamma. Sui social ha appena annunciato il lieto evento rivelando il nome scelto per il suo bambino. Il figlio di Veera Kinnunen si chiama Valter Rosario Arvo Mingoia e la ballerina ha aggiunto la data di nascita e l’orario esatto in cui è diventata mamma. Il 19 dicembre alle 21:52 momenti che non dimenticherà mai e che ha scritto nella didascalia della sua prima foto da mamma. Veera non ha voluto subito presentare suo figlio, ha mantenuto il segreto per due giorni e adesso ­­­si gode gli auguri di tutti. Nell’ultimo periodo la vita della Kinnunen è cambiato molto. Dopo l’addio a Stefano Oradei, il flirt con Dani Osvaldo, la bravissima ballerina ha trovato l’amore accanto a Salvatore Mingoia.

Gli auguri dei colleghi di Ballando con le Stelle

Dopo un eccesso di gossip Veera ha preferito mantenere il riserbo sulla sua vita privata, sul legame con Mingoia, sulla nascita del loro primo figlio. Stanno insieme dalla primavera del 2020, poi la scelta di avere un figlio e oggi sono felici. Si sa pochissimo del papà del piccolo. Appare nello scatto di benvenuto al mondo al bebè solo con la sua mano forte accanto a quella della sua compagna e del tenero Valter Rosario.

Tantissimi gli auguri già arrivati da parte dei colleghi di Ballando tra le Stelle. Tra i primi quelli di Carolyn Smith e di Anastasia Kizmina che prevede per “Valterino” già un futuro da ballerino. Tenerissimo Paolo Conticini con i suoi auguri; Veera è stata la sua maestra di ballo a Ballando. Poi Lucrezia Lando, Fabio Canino, Raimondo Todaro e tanti altri, ovviamente anche tantissimi fan felici per Veera.

