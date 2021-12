Antonella Clerici: “Dopo i 50 anni meglio due chili in più che in meno”

Antonella Clerici ha da poco compiuto 58 anni e da qualche anno ha scelto di avere qualche chilo in più, quelli giusti. E’ il consiglio che rivolge a tutte le donne che hanno superato i 50 anni, le donne che non sono magre per costituzione ma che hanno magari sempre lottato un po’ con dieta e bilancia per qualche chiletto da mandare via. Antonella Clerici tra la faccia e il sedere ha sempre scelto la prima, è una cosa che ripete spesso e prima delle abbuffate natalizie lo ribadisce; magari per non avere sensi di colpa a tavola. Ha ragione, piuttosto che deprimersi con diete che aggiungerebbero nuove rughe e più anni è meglio avere un viso più pieno in modo naturale. La Clerici si riferisce alle donne della sua età: “Se non sei magra di natura rischi di sembrare più vecchia”.

Antonella Clerici. “Meglio avere un bel viso morbido”

“Faccio passeggiate, tapis roulant ma non in maniera costante, prendo vitamine e integratori. Consiglio a tutti, però, dopo i 50 anni, di avere due chili in più piuttosto che tre in meno. Se non sei magro di natura rischi di sembrare più vecchio. Meglio avere un bel viso morbido. Come dico spesso, fra la faccia e il c…, il sedere, scelgo sempre la faccia”.

Non ama le persone che tolgono il grasso al prosciutto, quelle che sono sempre in palestra. Lei si definisce “più passionale”. Domani sera la vedremo in onda con una nuova puntata di The Voice Senior e ogni giorno dal lunedì al venerdì con E’ sempre mezzogiorno; due grandi successi e anche questo la rende così bella e le fa avere sempre il sorriso.

Così come la sua spontaneità: “Tratto tutti allo stesso modo e non ho il senso del potere. Insomma, sono molto diretta. Se andassi a pranzo dalla regina mi dovrei preparare bene”.

Non perdere gli aggiornamenti su questo argomento!

Seguici su Google News: vai su questa pagina e clicca sul bottone con la "stellina".