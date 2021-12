Prima di lasciare il GF VIP Biagio dichiara sussurra “ti amo” a Miriana: in casa si mormora

Non tutti riescono a credere ai sentiment che Biagio d’Anelli ha detto di provare per Miriana Trevisan. In un mese, il vippone, ha capito di non provare più nulla per la fidanzata con cui stava da tre anni, ha conosciuto Miriana e si è anche innamorato di lei. E’ vero che nella casa del Grande Fratello VIP, il tempo si vive in modo diverso, e i giorni sono lunghissimi, ma è pur sempre un mese di conoscenza. Sarà Miriana a stregare gli uomini con il suo fascino visto che anche Nicola si era detto innamorato di lei? Ieri sera Biagio, prima di uscire ha detto delle cose molto importanti a Miriana che si è confidata con Katia Ricciarelli, dopo l’uscita del Dj. Alle parole di Biagio non credono però in tanti, inclusa Sonia Bruganelli che nella diretta di ieri sera ha fatto notare che si stia un po’ esagerando con le parole, in merito a sentimenti, famiglia, figli. Secondo Adriana Volpe invece, Biagio si sarebbe invaghito di Miriana per un semplice motivo: perchè era libero e single, non avendo nessuna fidanzata.

Quale sarà la verità? Non è dato sapere ma una cosa è certa, Miriana si è detta innamorata di Biagio e pronta a vivere questa storia fuori dalla casa del Grande Fratello VIP 6. Un po’ lo avevano capito anche Barù e Soleil, che ieri sera l’hanno nominata in modo che potesse raggiungere il prima possibile il suo “fidanzato”.

Miriana Trevisan innamorata di Biagio d’Anelli: la confidenza

Dopo l’uscita di Biagio dalla casa del Grande Fratello VIP 6, Miriana si è aperta con Katia, che ha ascoltato le sue confidenze. E le ha detto: “Quel litigio è stato un modo per unirci molto”. Non solo, la Trevisan ha anche rivelato che prima di varcare la porta rossa, D’Anelli avrebbe usato verso di lei parole molto importanti. “Mi ha detto ‘ti amo’”, ha aggiunto. La cantante le ha risposto: “È una parolona”. La Trevisan per nulla turbata dalle parole di Katia, che sottolineava come fosse presto appunto, parlare d’amore, ha invece concluso dicendo di essere anche lei innamorata di Biagio.

