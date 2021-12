Si riaccende il sorriso di Chiara Ferragni: sua sorella è incinta, è festa grande

Non solo cattive notizie ma anche una grandissima gioia per la famiglia Ferragni! Pochi minuti fa Francesca, una delle due sorelle di Chiara Ferragni, ha infatti postato due scatti sui social per annunciare a tutti la sua gravidanza! Francesca è in dolce attesa e dopo la notizia, anche Chiara ha commentato felicissima questa novità! Ovviamente in famiglia lo sapevano da qualche giorno ma hanno aspettato che Francesca volesse dirlo a tutti, ormai superato il terzo mese! E così oggi c’è una bella notizia anche per Chiara che è in quarantena ma può condividere questa immensa gioia con tutti i follower che la seguono nel mondo! Sta per diventare zia e non vede l’ora di conoscere il nipotino che entrerà a far parte della pazza famiglia “The Ferragnez” e chissà a questo punto, magari anche in una seconda stagione della serie! “E ora allarghiamo la famiglia ancora un po’ Tipo yo yo ” ha canticchiato Chiara nelle sue storie instagram congratulandosi con Francesca per questa bellissima notizia! Molto più pacato l’entusiasmo di Fedez che ha invece commentato: “Congratulazioni“.

Tutta la gioia di Chiara Ferragni per l’arrivo del suo primo nipotino

Con queste parole Chiara ha fatto i suoi migliori auguri a Francesca e a Riccardo: “Congrats to my little sister @fraferragni and @riku_usm for announcing their first child: I’m gonna be an auntie for the first time and Leo and Vittoria are gonna have a little cousin“. Ebbene si, lei diventerà zia per la prima volta mentre Leone e Vittoria avranno presto un cuginetto! “Se tua sorella ha un figlio io divento zio, ma è una notizia fantastica” ha detto Fedez in una storia sui social!

Non possiamo che fare i nostri migliori auguri a Francesca e al suo compagno Riccardo per questa bellissima notizia e attendere anche tutte le news su questa gravidanza!

