Benedetta Parodi mostra il semidigiuno, inizia la dieta dopo le feste

E’ tempo di dieta per molti e dopo le feste e gli eccessi tra Natale e Capodanno anche Benedetta Parodi inizia la prima settimana dopo l’Epifania con dei buoni propositi. Viene da pensare che lei non ha per niente bisogno di dieta e di dimagrire ma è evidente che anche Benedetta Parodi ha esagerato. Il suo desiderio più che altro è quello di tornare una vita sana e se non ha la necessità di rimediare di certo quella di mettere un freno ai dolci e non solo. “Da oggi ricomincio una vita sana sia dal punto di vista dello sport che dell’alimentazione”, è lunedì e le feste sono finite e anche Benedetta Parodi ha voglia di rimettersi in forma e più che altro di ricominciare a prendersi cura di se stessa per sentirsi meglio e con più energia.

Benedetta Parodi e la sua dieta da 500 calorie ma solo per un giorno

E’ la prima a svegliarsi in casa e inizia con una storia, cerca aiuto dai follower per il suo semidigiuno. Caffè senza zucchero e acqua alle 8 del mattino, inizia così. Poi sveglia gli altri, accompagna la figlia più piccola a scuola e la grande a fare il vaccino. Dimentica però che Matilde è maggiorenne e così Benedetta non può entrare con lei e resta in macchina al freddo. Arriva il momento di un altro caffè senza zucchero e altra acqua.

A pranzo verdure grigliate, insalata e una fetta di pane integrale ma aggiunge subito che domani tornerà a mangiare normalmente, il semidigiuno è solo per un giorno.

Terzo caffè ma questa volta è caffè d’orzo. Per essere coerente con i buoni propositi di oggi Benedetta Parodi regala anche la ricetta della zuppa drenante, che è un piatto detox, una vellutata che fa dimagrire. Una ricetta con dentro tutti ingredienti che servono per drenare e che combinati insieme rendono la zuppa golosa. Termina così la sua giornata di dieta davvero faticosa ma solo per un giorno. Il suo non è suggerimento per gli altri, ha solo mostrato il suo modo di interrompere un periodo di eccessi ma non è un consiglio per gli altri. Da domani sarà più semplice per la Parodi tornare a una dieta sana, mangiando bene. Aveva solo bisogno di aiuto per il semidigiuno di oggi.

