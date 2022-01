Aurora Ramazzotti è appena tornata dalle Maldive e Michelle la rimprovera

Cosa ha combinato Aurora Ramazzotti? La figlia di Michelle ed Eros non ha fatto in tempo a tornare dalle Maldive che la sua mamma ha per lei un rimprovero da mostrare sui social. Aurora è appena tornata dalle meravigliose vacanze con il fidanzato e con il papà. Non ha alcuna intenzione di andare a dormire, non cederà al sonno, al fuso orario, al jet lag e quindi ha deciso di riempire la giornata di mille cose da fare; tra queste anche incontrare la mamma. Michelle Hunziker non vede l’ora di abbracciare la sua bambina, felice mostra su Instagram il ritorno del suo amore. Le è mancata tantissimo, col sorriso le chiede se ha smesso di girare e poi entra in macchina.

Michelle Hunziker mostra l’auto di Aurora

E’ la solita storia: Michelle Hunziker ama l’ordine e sua figlia non ha lo stesso pregio. Per la 25enne arriva il rimprovero. Tra le stories la mamma svizzera mostra prima il sorriso di Aury e poi l’interno della sua macchina.

“Devo farti i complimenti perché è molto ben tenuta questa macchina” e lo dice mentre mostra sacchetti per la spesa, scontrini, cartacce da buttare e bottigliette d’acqua. Sua figlia è un po’ disordinata ma ribatte: “Prima di salire ti ho detto già di non rompere, che è disordinata”, è la risposta di Aurora. Michelle ride e continua a prenderla in giro: “Ma no, non è disordinata… Si sta parlando di arte contemporanea qui… Brava amore, brava, brava!”.

L’ispezione dell’auto non l’ha superata ma Aurora riuscirà a superare il ritorno a casa dopo il paradiso in cui ha vissuto nelle ultime due settimane? Sul suo profilo Instagram le meravigliose foto della vacanza alle Maldive tra le coccole di Goffredo Cerza e quelle di papà Eros. Anche a distanza non sono mancate quelle della mamma: “Ci sei riuscita proprio bene! Sei uno dei mie capolavori della vita…” ha commentato la Hunziker allo scatto della sua primogenita in bikini.

Non perdere gli aggiornamenti su questo argomento!

Seguici su Google News: vai su questa pagina e clicca sul bottone con la "stellina".