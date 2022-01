Ladri in casa per Cecilia Capriotti che torna dalle vacanze e trova uno scempio

Un bruttissimo ritorno a casa per Cecilia Capriotti che dopo le vacanze ha scoperto il furto in casa. I ladri hanno svaligiato la casa della Capriotti che sui social ha voluto mostrare i video, fare vedere a tutti quello che ha visto con i suoi occhi appena ha aperto la porta. E’ uno degli incubi più grandi per tutti e il suo 2022 inizia nel peggiore dei modi. Dopo una bella vacanza al caldo il ritorno nel suo appartamento milanese ha fatto avverare quell’incubo. Tra le storie di Instagram si sente anche la voce della figlia che le chiede perché sta facendo un video. La bambina magari non vorrebbe mostrare quello che a lei spaventa ma è anche giusto che si sappia, che si faccia qualcosa perché la Capriotti non è la prima e non sarà di certo l’ultima.

Cecilia Capriotti incredula mostra la casa devastata dai ladri

“Ma vi rendete conto?” chiede ai suoi follower mentre mostra le stanze, mostra che tutto è a soqquadro, che i ladri hanno cercato ovunque cose da portare via. E’ passata dal caldo in spiaggia e ai balli scatenati in piscina al contrario della spensieratezza. Dopo il relax nervi tesi per Cecilia Capriotti che si sta rendendo conto delle cose preziose che le hanno portato via.

Un vero disastro nel suo appartamento, i ladri hanno aperto tutto, ribaltato i cassetti, tolto i quadri dalle pareti, svuotate le scatole con chissà quali accessori. “Questa è la sorpresa che uno trova quando torna dalla vacanza” è il suo commento mentre mostra alcuni dettagli e la rabbia sale ancora di più. Fa male non solo pensare che i ladri abbiano portato via le sue cose preziose ma anche che abbiano violato il suo mondo, messo le mani ovunque tra i suoi vestiti, gli oggetti.

Ogni camera è stata rovinata dai topi d’appartamento, dal salone alla camera da letto, la stanza con gli abiti, tutto da sistemare con i danni da contare.

