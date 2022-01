A un mese dal parto Francesca Sofia Novello fa acquisti per la piccolina

E’ pronta per gli acquisti Francesca Sofia Novello, manca ancora un mese al parto e si prepara nel modo in cui tutte le mamme adorano, comprando tante cosine per la sua bimba. Tra un mese Francesca Sofia Novello e Valentino Rossi saranno genitori per la prima volta, queste ultime settimane sono importanti e la modella si lascia anche andare a foto senza veli. Bellissima con il pancione ma così la Novello non l’avevamo mai vista. In genere è molto riservata ma lo scatto al pancione nudo non si nega e lei ha aggiunto anche il resto. Una vera meraviglia, le foto sono perfette, per il resto la compagna di Valentino Rossi ha bisogno di un aiutino. Sui social è in costante contatto con le follower, soprattutto con le mamme e quelle in dolce attesa; un continuo scambio di opinioni e consigli. A lei chiedono di tutto e Francesca Sofia Novello si ritrova a suggerire che mescolare creme e olio è perfetto per la pelle durante la gravidanza, lo fa sempre e i risultati li ha visti sempre in questi mesi.

Francesca Sofia Novello pronta al parto

Non hanno ancora rivelato il nome della figlia, l’hanno scelto ma come molti altri preferiscono annunciarlo con la nascita. “Curve a pellicola” ha scritto la splendida mammina mostrando alcune foto di Gabriele D’Agostino. Il fisico che cambia e il pancione che dice manca davvero poco. Ha ammesso che all’inizio è stato difficile per lei vedere la trasformazione del suo corpo ma poi ha capito che è il momento più bello della sua vita.

E’ appena tornata a Milano e annuncia che domani farà qualche giro nei negozi per comprare un po’ di cose per la sua bambina. Francesca Sofia ha già chiesto aiuto alle follower, ha bisogno di consigli da parte di chi ha già esperienza. Domani sarà un giorno dolcissimo.

