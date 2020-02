Francesca Sofia Novello a Sanremo 2020 senza Valentino Rossi: il motivo

Nel corso della conferenza stampa dedicata alla presentazione della quarta puntata del Festival di Sanremo 2020, Francesca Sofia Novello ha avuto modo di rispondere alle domande dei giornalisti. Cosa farà stasera, come si sente a poche ore dal debutto, che cosa pensa di quello che le altre donne hanno fatto sul palco dell’Ariston, cosa pensa delle tante polemiche nate in queste settimane…Tantissime le domande fatte alla modella che non si è tirata indietro e ha risposto ai giornalisti. E poi chiaramente la grande curiosità, visto quello che è successo ieri con Georgina: stasera anche il suo fidanzato sarà in prima fila per fare il tifo? Ieri Cristiano Ronaldo per molti minuti ha monopolizzato l’attenzione di tutti, questa sera succederà anche con Valentino Rossi?

Fans del campione probabilmente delusi: Valentino è in oriente per alcuni test della MOTO GP quindi non ci sarà. Ma la Novello vuole fare delle precisazioni e spiega che, se anche fosse stato in Italia, lei avrebbe preferito che restasse a casa.

VALENTINO ROSSI ASSENTE A SANREMO 2020: FRANCESCA SOFIA NOVELLO SPIEGA IL MOTIVO

Rispondendo alle domande dell’essere lì solo perchè fidanzata di qualcuno, la Novello ha detto la sua: ” “Con personaggio in platea come Ronaldo, le inquadrature su di lui ci sarebbero state al di là di Georgina. Penso che è stata una mia scelta di salire sul palco come Francesca Sofia, infatti Valentino non ci sarà. Non è che sono contenta lui non sarà presente, ma lui è in Malesia per il MotoGp. Ma anche se fosse rimasto in Italia, avrei evitato quello che è successo a Georgina senza che lo si volesse”.

La modella ha anche detto di non essere a Sanremo per lanciare dei messaggi, è davvero troppo giovane per farlo. “Il mio messaggio? Sono giovane, mi sento in soggezione a dare un messaggio. Dico che bisogna credere nei propri sogni. Se insisti e resisti, raggiungi e conquisti” ha dichiaralo Francesca Sofia. Ha anche aggiunto che sul palco ci sarà una bella sorpresa, e spera che possa piacere davvero a tutti.