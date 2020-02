Sanremo 2020, Cristiano Ronaldo regala la sua maglia ad Amadeus

Tutti aspettavano Cristiano Ronaldo sul palco del Festival di Sanremo proprio nel giorno in cui sua moglie Georgina Rodriguez affianca Amadeus al Teatro Ariston. Il calciatore della Juventus non è salito sul palco ma è stato inquadrato più volte mentre era seduto tra la platea dell’Ariston. Fino a che Amadeus non lo ha interpellato. E dopo il siparietto della gag calcistica tra il conduttore e Georgina Rodriguez, indovinate un po’ che cosa ha fatto Cristiano Ronaldo a Sanremo 2020? Il campione ha deciso di fare un vero regalo ad Amadeus ma il direttore artistico del Festival…

Sanremo 2020, Cristiano Ronaldo e il regalo ad Amadeus: ecco le foto

Cristiano Ronaldo ha deciso di regalare ad Amadeus la maglia ufficiale della Juventus, non solo però Perché è proprio quella del super campione CR7. Ronaldo seduto in prima fila accanto alla moglie e al figlio di Amadeus ha aperto di fronte alle telecamere la sua maglia. Nonostante Amadeus sia tifoso dell’Inter, come dimostrato poco prima con Georgina Rodriguez, ha apprezzato molto il gesto di Cristiano Ronaldo. Ecco qui di seguito le foto della consegna della maglia ad Amadeus!

Sanremo 2020, Amadeus si complimenta con Cristiano Ronaldo dopo il regalo

E nonostante Amadeus faccia il tifo per l’Inter, ci ha tenuto a fare i complimenti a Cristiano Ronaldo dopo il regalo che il calciatore ha deciso di fare al conduttore a Sanremo 2020. Amadeus ha detto a Ronaldo che è un vero campione. E come dar torto al direttore artistico del Festival?

E voi che cosa ne pensate del regalo che Cristiano Ronaldo ha portato ad Amadeus? Sicuramente decine e decine di tifosi juventini avrebbero pagato per essere al posto di Amadeus che ha ricevuto questo dono speciale!