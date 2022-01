Belen in quarantena fiduciaria: “Comincia la festa”

Non è stato un gran ritorno dalle vacanze per Belen. La showgirl argentina non ha fatto nemmeno in tempo a riprendere la sua quotidianità che è già in quarantena fiduciaria. “Comincia la festaaaaa” commenta Belen Rodriguez mostrando Santiago e Luna Marì sul letto insieme, lui guarda la tv e lei osserva il suo fratellino. Nessuna festa in realtà, il post è ironico e un attimo dopo mostra il suo volto imbronciato, già stanca ma la quarantena fiduciaria è appena iniziata. Belen è appena tornata dalla vacanza con l’amica del cuore Patrizia Griffini, il tempo di togliere le decorazioni di Natale, di abbracciare i suoi figli e salutare gli ex compagni che è arrivata la notizia della quarantena.

Belen a casa con i figli, giorni difficili

Erano tutti felici di ritrovarsi, anche Stefano De Martino di riabbracciare la mamma del suo Santiago. Il gossip ieri si è occupato delle tenerezze tra i due ex: Stefano è andato a prendere Belen all’aeroporto di ritorno dalle vacanze. Forse solo una tenera attenzione, forse un ritorno di fiamma. In ogni caso oggi la situazione per la showgirl argentina non è per niente piacevole.

Non è una quarantena del dopo viaggio, non riguarda i giorni trascorsi in vacanza perché intanto Patrizia Griffini è libera e sorridente. Forse la quarantena riguarda Santiago, magari a scuola ha avuto un contatto con un positivo; questa ormai è la normalità per tutti.

Per Belen saranno giornate lunghe da trascorrere in casa, da sola con i suoi figli. A farle compagnia i tantissimi follower che seguono le sue stories. Quanto durerà la quarantena di Belen e cosa saprà inventare per trascorrere il tempo con i suoi bambini? Per fortuna ci sono i cartoni animati che le danno una mano per un po’ di ore al giorno, lei mostra lo schermo e il broncio; a comprenderla tantissimi genitori a casa con i figli.

