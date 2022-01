Pancetta e fianchi, Melita Toniolo chiede aiuto per mandarli via

Melita Toniolo è sempre bellissima e in gran forma ma dopo la nascita di suo figlio pensa di avere un po’ di pancetta e le maniglie sui fianchi. Sono passati quattro anni ma non riesce a mandarle via e chiede aiuto ai suoi follower. Melita Toniolo vorrebbe essere ancora più tonica ma è golosa e la sera quando arriva l’ora di preparare la cena non resiste e rimanda la dieta. “Come le tolgo?” chiede a chi sa risponderle su Instagram. Chiede un consiglio che non sia il solito di eliminare il bicchiere di vino che a cena adora. 35 anni e mamma felicissima di Daniel, nato dal legame con Andrea Viganò. Il piccolo è nato a dicembre del 2017 e nonostante Melita abbia un fisico da invida riesce a trovare qualche difetto.

Melita Toniolo: “Da quando ho partorito questa pancetta e queste maniglie non se ne vanno”

L’ex Diavolita ed ex gieffina ammette che ogni giorno si sveglia con dei buoni propositi, quelli di fare più sport, di bere acqua, ma poi durante il giorno si fa prendere da miliardi di cose più importanti: “Arriva la sera, cucino, mi apro il vinello e..arriva quella grandissima frase: ‘sti ca**i!”. Anticipa le domande, non è incinta, quella pancetta non va via. Nonostante sia sempre tanto indaffarata e suo figlio le faccia consumare tante calorie, strizza la pancia, strizza il fianco e qualche centimetro in più lo trova.

Vorrebbe migliorarsi, vorrebbe essere più tonica, ha iniziato una dieta, forse l’ennesima, cede a una golosa carbonara e anche a un dolcetto. E’ questo il suo problemino, è troppo golosa. Chissà cosa le avranno consigliato i follower e se questa estate sarà contenta del risultato raggiunto. In ogni caso sta benissimo anche con un filo di pancetta e un pochino di manigliette che le rendono i fianchi morbidi.

