Antonella Clerici e Mara Venier insieme a Milano festeggiano in pasticceria

Era da tanto tempo che Antonella Clerici e Mara Venier desideravano incontrarsi e finalmente oggi ci sono riuscite. Antonella Clerici da qualche anno ha lasciato Roma ma lavora a Milano negli studi dove va in onda dal lunedì al venerdì E’ sempre mezzogiorno. La Venier vive nella Capitale ma spesso è a Milano e ieri sera l’abbiamo vista tutti ospite a Che tempo che fa. Dopo l’intervista con Fabio Fazio non è ripartita subito, anche perché Nicola Carraro è a Santo Domingo. Mara si è presa tutto il tempo per salutare una cara amica, una collega con cui ha anche lavorato a stretto contatto. Oggi sono più legate di prima, adesso che nessuna delle due sgomita per essere una prima donna. Si sono date appuntamento in una pasticceria milanese, entrambe così golose. Anche Antonella oggi dopo la puntata non è tornata subito a casa ad Arquata Scrivia e chissà quali confidenze avranno condiviso insieme.

Antonella Clerici e Mara Venier sarebbero perfette in un programma insieme

E’ un sogno di cui hanno già parlato ma chissà che programma sarebbe quello con due conduttrici così amate dal pubblico. Chissà se un giorno torneranno davvero a lavorare insieme gomito a gomito e chissà se sarebbero capaci di andare d’accordo anche dividendo lo stesso palco, le stesse telecamere.

“Finalmente a Milano con la mia Antonella… sempre bello ritrovarti amica mia” ha commentato Mara Venier. Hanno condiviso lo stesso scatto, hanno scelto parole molto simili e i follower non possono che apprezzare.

Entrambe stanno vivendo altri grandi successi e Mara Venier non sembra per nulla intenzionata a lasciare la tv, nemmeno per rendere felice suo marito che la vorrebbe di più a casa o con lui nei loro viaggi. Antonella Clerici ha davanti ancora tantissime conduzioni. Hanno in comune anche l’interruzione della carriera, l’amore arrivato a un’età matura e chissà quante cose da raccontare.

