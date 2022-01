Festa di compleanno di Michelle Hunziker con Belen e J-Ax, c’è anche il cuore per Tomaso

Primo compleanno da single, senza Tomaso, per Michelle Hunziker, ma la conduttrice e showgirl ieri ha ricevuto così tanti messaggi di auguri che non riuscirà a rispondere a tutti. Era un compleanno diverso dagli altri e non per i 45 anni ma perché è finita la favola d’amore, la seconda favola. La festa di compleanno di ieri sera ha fatto di certo tornare il vero sorriso a Michelle Hunziker. Con lei per festeggiare in un locale di Milano c’erano anche Belen Rodriguez e J-Ax. Ha organizzato una cena ma durante il giorno ha lavorato tutto il tempo e così tutti i suoi collaboratori hanno avuto modo di farle gli auguri con regali, torte e sorprese. La Hunziker sta mettendo a punto il suo nuovo show, si chiamerà Michelle Impossible, si sta affidando al suo collaudato staff ma ha anche tanti amici speciali che la consigliano.

Michelle Hunziker condividi gli auguri speciali di Tomaso Trussardi

Ieri anche Tomaso Trussardi non le ha fatto mancare i suoi auguri. L’ex marito di Michelle ha detto tutto in due parole: “Una donna fantastica” e la Hunziker ha risposto con un cuore che continua a battere.

Dopo la festa di compleanno di Michelle Belen ha pubblicato tra le storie di Instagram uno scatto con la manager Graziella Lopedota: “La foto con te Michelle non l’ho fatta perché ci stavamo divertendo troppo! Però io e Grazi ti facciamo tanti auguri… sei uno spettacolo”.

Anche J-Ax era alla festa della Hunziker ed è ancora lui a farla sorridere ed emozionare come in All Together Now. “Tanti auguri al mio boss… il mio boss è meglio del tuo! Auguri Mich”.

Ha spento tante candeline ieri Michelle Hunziker perché tante erano le torte per lei, tutti hanno voluto festeggiarla ma ieri sera ha scelto una cena con poche persone.

Non perdere gli aggiornamenti su questo argomento!

Seguici su Google News: vai su questa pagina e clicca sul bottone con la "stellina".