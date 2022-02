Michelle Hunziker si sveglia con un brano di Sanremo nella testa

Michelle Hunziker conosce tutte le emozioni del festival di Sanremo ma quest’anno lo guarda da casa e come tutti il giorno dopo ha già una canzone nella testa. Alla conduttrice e showgirl è tornato il suo meraviglioso sorriso, non si fa abbattere da questo periodo per lei molto difficile, anzi trova una buona dose di allegria nelle canzoni di Sanremo 2022. Ed è un con un brano in particolare che questa mattina si è svegliata. Le riunioni di lavoro, la piccola Celeste in Dad ma Michelle Hunziker inizia la sua giornata con un balletto, si lascia trasportare dalle note di Apri tutte le porte, la canzone di Gianni Morandi. E’ il suo buongiorno a tutti e a se stessa con un pieno di buon umore. Se Gianni la fa ballare e sorridere c’è anche un altro brano del festival che a Michelle Hunziker piace tanto. E’ una canzone d’amore e lei l’ha amata dal primo ascolto.

Michelle Hunziker, a chi dedica il brano di Sanremo?

E’ la canzone di Mahmood e Blanco che emoziona Michelle. Dopo il balletto del buongiorno si siede, ascolta il brano, conosce già le parole. “A volte non so esprimermi e ti vorrei amare ma sbaglio sempre, e ti vorrei rubare un cielo di perle”. Chissà a chi o cosa pensa Michelle mentre canticchia uno dei brani più belli di questo festival.

Allegria ed emozioni, sono i brani di Gianni Morandi e di Mahmood e Blanco che ha scelto. Sono le canzoni che hanno già scelto in molti. Morandi ci fa tornare il buon umore, Jovanotti ha fatto centro ancora una volta, anche di più della canzone precedente. In tantissimi si stanno divertendo a postare video con questa base, una vera iniezione di ottimismo per aprire tutte le porte. Intanto, Michelle prepara le scalette per il suo nuovo programma.

