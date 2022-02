Il dolcissimo addio di Cristina Marino al suo papà sui social con la foto delle nozze

Un ultimo addio anche sui social. Cristina Marino saluta il suo papà con una dolcissima foto. E’ l’immagine di una donna raggiante che sta per raggiungere l’uomo che ama nel giorno del matrimonio. E’ Cristina, con il suo abito da sposa, accanto al papà che sorride e si emoziona al suo fianco. E’ questa la foto che l’attrice ha scelto per dire addio al papà che non c’è più. Di questa notizia si è parlato purtroppo in questi giorni, a causa della partecipazione, poi saltata, di Luca Argentero a Sanremo. E la famiglia di Cristina ha dovuto anche fare i conti con della becera ironia che non è piaciuta a nessuno ( l’attore ha deciso di rispondere via social a quella che è stata davvero una battuta di pessimo gusto).

Oggi la dolce immagine. “Grazie papà perché ci hai insegnato che cos’è l’amore, ci hai insegnato cosa vuol dire prendersi cura di qualcuno“. Con queste parole Cristina Marino annuncia la scomparsa del suo papà a cui dedica un toccante post su Instagram.

L’ultimo addio di Cristina Marino al suo papà arriva dai social

Sono davvero toccanti le parole che Cristina ha riservato a suo padre, e decine i commenti pieni di affetto ricevuti. “Tu a prenderti cura degli altri eri un campione. E io papà ti dico grazie dal profondo del mio cuore, perché sono certa che poche persone al mondo hanno avuto la fortuna si sentirsi amati, protetti e coccolati come mi sono sentita io“, afferma l’attrice.

“Tanto eri tu, tanta era la tua grandezza. Tanto è il nostro amore”, conclude Cristina Marino. In tanti le hanno dedicato un pensiero nei commenti sotto al post. “Ti stringo forte Cri”, ha scritto l’attrice Matilde Gioli. “Con te”, ha commentato Cristina Chiabotto. Anche Luca Argentero ha commentato la dedica della moglie, lasciando un cuore a commento del post. Ma sono tantissimi i commenti di colleghi, che dimostrano tutto il loro affetto a Cristina e tanti anche quelli della gente comune che virtualmente, si stringe in questo momento, alla famiglia dell’attrice.

