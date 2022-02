Due donne nella mente di Belen, per loro due potrebbe perdere la testa

Ormai è evidente che Belen e Stefano De Martino sono tornati insieme, si stanno frequentando, ma lo diranno solo quando saranno certi che questa volta sarà per sempre. Il gossip intanto si scatena con le domande rivolte ad entrambi e Belen Rodriguez, Iena felice sia nel privato che ne lavoro, non si tira indietro. Risponde anche alla domanda sull’attrazione che potrebbe avere o ha avuto per un’altra donna. E’ sempre la rivista Chi di Alfonso Signorini a rivolgere queste domande alla showgirl argentina. Belen il nome di una donna in testa ce l’ha, anzi ne fa due ma per provare ad indovinarli dovete allontanarvi dall’Italia.

Belen potrebbe innamorarsi di una donna?

Al giorno d’oggi i vip devono fare molta attenzione alle loro risposte per non rischiare di offendere qualcuno. Belen non è mai stata con una donna ma ammette che è una fantasia che appartiene a tutte. Se deve fare dei nomi non si tira indietro ma li pesca fuori dall’Italia.

“E’ mai stata attratta da una donna?” è questa la domanda dal settimanale Chi a Belen che ribadisce che a lei piacciono gli uomini ma schietta aggiunge: “Ma penso che ogni donna, almeno una volta, abbia avuto una fantasia. Poi c’è chi ha provato e chi no”. La giornalista insiste e lei risponde che se deve fare un nome ne ha addirittura due.

“Chi mi piacerebbe? Beh, Angelina Jolie, perdo la testa per ogni cosa che fa. E poi ho una fortissima simpatia per Jennifer Lopez”. Ma Belen Rodriguez perde davvero la testa per suo marito Stefano De Martino, ogni volta che ritorna lei capisce che lo amerà per sempre nonostante tutto, nonostante entrambi abbiano sofferto molto per colpa dell’altro.

Nello stesso numero di Chi in edicola questa settimana anche le foto della fuga d’amore di Belen e Stefano in un resort, mentre ancora dicono che non stanno insieme.

