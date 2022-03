Il ritorno a casa di Mara Venier dopo una domenica difficile: Iaio e nonno Nicola ￼

Ieri per Mara Venier non è stata una domenica semplice da gestire ma sono due anni che è tutto così complicato, per lei lo è in parte di più. Sulle spalle di Mara Venier c’è non solo Domenica In, un programma che è tra i più importanti del palinsesto Rai, c’è la responsabilità di non dire la cosa sbagliata, di informare i telespettatori nel modo giusto anche se Domenica In non è un programma di informazione. Il suo compito doveva essere ben più semplice ma la sua conduzione ha seguito il cuore e l’esperienza. Ieri è stata una domenica particolarmente difficile per Mara Venier, lo scrive anche lei ringraziando la sua famiglia, perché dopo avere parlato di una guerra a noi così vicina, ma dopo due anni di notizie che ci hanno dato solo incertezze, solo il ritorno a casa solleva il morale.

“Che bel rientro a casa dopo una domenica difficile”

E’ il commento di Mara Venier che aprendo la porta di casa dopo la puntata di Domenica In vede nonno Nicola e Iaio giocare insieme. Sembrano due bambini, si rincorrono e con delicatezza giocano con i cuscini. Il nipotino non ha alcuna intenzione di arrendersi e le sue risate sono una vera iniezione di buon umore. La Venier prende il cellulare, vuole ricordare per sempre momenti così belli e spensierati, poi mostra il breve video ai suoi follower. Condivide spesso i suoi attimi di gioia in famiglia, nella sua casa romana.

Nicola Carraro è appena tornato da Santo Domingo dopo un mese e mezzo di vacanza. Intanto, la conduttrice di Domenica In ha trovato il coraggio di tornare a Venezia, si è fatta accompagnare dal figlio, dagli amici di sempre. Domenica prossima sarà di nuovo pronta al suo posto per il suo pubblico, sperando che ci siano finalmente buone notizie per tutti.