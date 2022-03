Laura Chiatti anche da Verissimo risponde alle critiche social di chi l’accusa di essere troppo magra

Laura Chiatti sarà una delle protagoniste femminili della nuova serie di Mediaset, Più forti del destino. Ieri, l’attrice è stata protagonista della puntata pomeridiana di Verissimo e insieme a Silvia Toffanin ha parlato di questo nuovo impegno ma non solo. Chi segue Laura Chiatti sui social, sa che spesso l’attrice viene travolta da polemiche che riguardano il suo aspetto fisico. Quando pubblica alcune foto magari in costume, o mostrando il suo corpo, tanti le scrivono che è malata, che non mangia, che è anoressica. Più volte Laura è intervenuta spiegando la ragione della sua magrezza ma le sue parole spesso, non bastano a chetare l’ondata di domande e di offese che spesso arriva dai social. “Facendo questo mestiere se ti esponi devi essere pronta a ricevere giudizi negativi. La cosa che mi infastidisce e intristisce è quando questo supera il confine con la maleducazione e della mancanza di rispetto” ha detto Laura Chiatti nella sua intervista con Silvia Toffanin per Verissimo.

Laura Chiatti a Verissimo: tutto l’odio social per il suo essere magra

Ancora una volta quindi Laura Chiatti ha provato a spiegare il perchè della sua magrezza, che per molti a quanto pare, è sinonimo di malattia.

L’attrice ha spiegato: “Sono massacrata dal punto di vista fisico. Mi trovano troppo magra ma non capisco perché quando una donna decide di migliorarsi debba essere denigrata. Sto bene, sono in salute, mi faccio seguire da un nutrizionista perché avevo delle allergie e ho perso peso. Quello che avevo in più dalle gravidanze”.

Per l’ennesima volta quindi l’attrice ha spiegato che sta bene. “Accetto i giudizi, ma quando si sfocia nella ferocia e si parla di malattia, questo mi disturba”. Sono tante le persone, come ha spiegato la stessa attrice, che l’accusano di mostrarsi magrissima sui social, come se volesse lanciare un qualche messaggio e che l’accusano che con le sue foto, potrebbe essere un cattivo esempio. La Chiatti non ci sta: “Mi fa arrabbiare che si parli di una malattia così grave. Se non hai le spalle larghe può condizionarti e mi dispiace. Grazie a Dio non mi appartiene ma penso a chi ci soffre e bisognerebbe avere rispetto e dare il giusto peso alle parole“.