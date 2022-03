Gli auguri di Caterina Balivo alla figlia: “Puoi essere chi vuoi”

Non potevano mancare gli auguri di Caterina Balivo alla sua piccola Cora. Nel giorno della festa della donna la conduttrice pensa al futuro di sua figlia, come tutte le madri vorrebbe darle la sua esperienza ma sa che la sua bambina dovrà crescere da sola con le sue scelte. Il post di Caterina Balivo è l’augurio a tutte le donne ma prima tra tutte a sua figlia. “Puoi essere chi vuoi amore mio.

Devi essere chi vuoi, vivere come vuoi senza farti condizionare dal pensiero di chi ti vorrebbe dire come dovresti essere. Siamo donne, siamo libere” scrive la Balivo alla sua bimba che ha solo 4 anni ma ammette che è diversa dal primogenito. Ha scelto una foto con lei piena di luce e sole ma oggi a Roma fa freddissimo e nonostante questo la sua Cora voleva un gelato, testarda come sempre, dolcissima come sempre.

Caterina Balivo fa gli auguri alla sua bambina per la festa della donna

Oggi Caterina Balivo ha consegnato il premio Donna di Mare 2022: “E’ molto difficile oggi creare attenzione su dei temi che non sono i classici temi pop ed è stato bellissimo vedere tante giovani donne che seguono la loro passione e cercano di sensibilizzare il prossimo”. Una giornata bellissima per Caterina Balivo: “Vincitrice meravigliosa, location super” ma con tanto freddo e vento.

E’ passata poi a prendere la sua bambina e Cora le ha chiesto un gelato. Caterina ha proposto qualcosa di caldo ma lei non voleva sentire ragioni, voleva il gelato nonostante il freddo gelido. Alla fine l’accordo è stato quello di comprare dei marshmallow ma con il patto che ne doveva mangiare solo due perché sono pieni di zuccheri e poi cadono i denti. La risposta della piccola Cora: “A me non me ne frega niente”. Ha di certo un bel caratterino.