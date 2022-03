Belen spiega perché ha la bocca storta, racconta dell’operazione

Belen è in camerino, la stanno truccando per Le Iene ed è il momento delle confidenze sui social. Belen Rodriguez spiega perché ha la bocca storta, racconta dell’operazione al viso e spera così che nessuno commenti più in modo stupido le sue foto. “Stiamo cercando di rimpicciolire la bocca così non commentate più però la bocca storta rimane storta” commenta la showgirl e conduttrice. Continua a parlare nonostante chi la trucca le fa notare che è il momento meno opportuno per farlo; la stanno truccando. Belen a sua volta fa notare ai follower che la sua bocca non è perfetta e che resterà per sempre così, non può farci nulla e racconta di un’operazione subita quando aveva 15 anni.

Belen aveva un ostema e ha subito un’operazione al viso

“Vi volevo raccontare che quando avevo 15 anni avevo un osteoma e mi hanno fatto un taglio per levarlo, perché era una punta di osso che cresceva, e quindi mi hanno tagliato la nervatura e per questo la mia bocca fa così” Belen ne parla per la prima volta, indica la parte del viso che ha subito l’intervento. Per la prima volta la splendida argentina spiega il perché la sua bocca non è perfetta.

A dire il vero sul suo volto questo non appare un difetto ma una vera particolarità. Il suo desiderio è anche quello di mettere a tacere chi pensa che faccia continuo ricorso ai ritocchini, agli interventi estetici. Quell’operazione fatta quando era una ragazzina era necessaria, l’osso continuava a crescere.

La truccatrice intanto continua a lavorare sulla sua bocca cercando di farla apparire più piccola. Belen non è indifferente alle critiche, ai commenti negativi. Quando li legge difficilmente risponde, spesso lo fa sua madre al posto suo. Che lei abbia voluto spiegare perché la sua bocca è un po’ storta dice molto; che ci sia chi lo nota dice altro.