Bella Hadid confessa che si è rifatta il naso a 14 anni, oggi è pentita

Dopo aver confessato della depressione Bella Hadid racconta anche altro, continua ad aprirsi e a mettere a nudo le sue fragilità. “Mi sono rifatta il naso a 14 anni” confessa Bella Hadid aggiungendo che si è pentita, che quello è stato l’inizio per inseguire una perfezione estetica che l’ha condotta poi ad altro. Bellissima sulla copertina di Vogue UK ma la modella mentre ricostruisce la sua adolescenza giunge alla conclusione che tutto il percorso ha aumentato il suo senso di inadeguatezza. “Vorrei aver tenuto il naso dei miei antenati” certo è facile dirlo adesso ma da ragazzina il confronto continuo con la sorella Gigi era pesante. Bella era la brutta, la bruna… lo confessa lei tirando fuori come si sentiva e come ha sempre vissuto le critiche sul suo aspetto.

Le confessioni di Bella Hadid: “Sono diventata una brava attrice”

In passato ha già affrontato temi come la depressione, gli attacchi di panico, abusi di alcool ma nell’intervista a Vogue desidera chiudere un cerchio, ricostruire il passato, parlarne per mettere poi fine agli attacchi che continua a ricevere. Da adolescente aveva complessi di inferiorità, ha sempre sentito l’esigenza di dovere dimostrare qualcosa.

“Mi chiedo sempre come abbia fatto una ragazza con tali insicurezze, che soffre di ansia, depressione, che ha problemi con la propria immagine corporea, con disturbi alimentari, che odia essere toccata e che ha un’intensa ansia sociale, a entrare in questo business”. Ha imparato a fingere ma adesso tira fuori tutto.

“Ero la più brutta. Ero la bruna. Non ero figa come Gigi, non ero così estroversa” un paragone che vive da sempre ma non accetta più illazioni sul continuo ricorso alla chirurgia estetica. “La gente pensa che io abbia completamente stravolto il mio viso a causa delle mie foto da adolescente con il viso gonfio. Ma sono abbastanza sicura che nessuno ha lo stesso aspetto di quello che aveva a 13 anni. Mettiamo fine a questa storia. Non ho alcun problema coi filler, ma non fanno per me”.