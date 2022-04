Rosanna Lambertucci parlava di diete ma mangiava malissimo, oggi segue un’unica regola

Se pensiamo a Rosanna Lambertucci abbiniamo subito la parola dieta e anche il suo storico programma Più sani e più belli. Ma lei le diete di cui parlava le ha sempre seguite? Oggi fa una rivelazione, al Corriere della Sera confessa che a causa dello stress mangiava malissimo. Rosanna Lambertucci consiglia tutte le diete possibili, quella giusta per ognuno, ma mescolava gli alimenti vietati, non seguiva nessuna dieta. Per lei lo stress di stare in diretta era così forte da sbagliare tutto a tavola. Pizza, pane, patate, pasta, mescolava tutto, lo ammette. Oggi che è più serena fa invece molta attenzione e nella sua intervista spiega che segue una regola fondamentale, l’esatto contrario di ciò che faceva in passato.

Rosanna Lambertucci oggi la sua dieta segue una regola semplice ma essenziale

“Anche se in trasmissione si parlava delle diete e dell’alimentazione sana, io mangiavo malissimo. Mescolavo pizza e pane, patate e pasta. Oggi mangio di tutto ma separando i mondi animali o unendoli a quello vegetale. Una regola semplicissima, ma essenziale”. Questa la regola giusta anche se la dieta migliore è sempre soggettiva.

Il suo programma di salute e bellezza anticipò i tempi, è stata la prima a parlare in televisione di argomenti di cui oggi parlano in tanti. La Lambertucci può vantarsi di essere stata la prima con il professor Veronesi a mostrare in diretta tv l’autopalpazione al seno; di avere avuto nel suo salotto Christian Barnard per il primo trapianto di cuore al mondo. Soddisfazioni ne ha avute tante ma nel 1996 abbandonò la Rai. “Lasciai l’Italia, mi trasferii a Parigi. Avevo bisogno di cambiare paese, aria, persone”. Oggi tornerebbe: “Non è per “tornare e basta”. Vorrei mettere a frutto la mia esperienza come giornalista che da anni si occupa di questi temi. E comunque non per fare cose che non mi competono”.