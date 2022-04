Ilary Blasi interroga i figli sull’Isola dei famosi: “Mi seguite?”

Dopo un periodo non del tutto positivo Ilary Blasi torna con le sue stories da casa e torna a tormentare i figli con i suoi video. All’improvviso lei inizia con le sue riprese al cellulare e i due figli più grandi fanno di tutto per farle capire che non gradiscono finire sui social, sul suo profilo social. In passato è successo tante volte, soprattutto mentre i Totti sono a cena e puntualmente Chanel e Cristian Totti abbassano la testa, si girano di spalle, mettono le mani sul viso. Ilary Blasi è tornata con la sua allegria e anche ad essere la stalker dei suoi figli. Desidera scoprire se i suoi ragazzi seguono L’Isola dei famosi e per esserne sicura passe alle domande.

Ilary Blasi chiede ai figli chi è in nomination nel suo reality show

“L’avete vista L’Isola ieri sera?” chiede Ilary Blasi al figlio che è in camera con un suo amico. Cala l’imbarazzo, i ragazzi sorridono, non vogliono essere scortesi, dicono che hanno visto la puntata, che L’Isola dei famosi la seguono ma non sanno dire altro sulla trasmissione. La conduttrice non si accontenta, li prende un po’ in giro, sa bene che non è il loro programma preferito, che i figli non la seguono.

Poco dopo arriva anche Chanel e la Blasi insiste, i figli le chiedono di non continuare, lei vuole sapere chi è in nomination all’Isola dei famosi, chi è uscito, insomma qualunque cosa le faccia capire che tra i telespettatori ci sono anche Chanel, Christian e magari i loro giovanissimi amici.

Niente da fare, la conduttrice deve accontentarsi di una risposta educata, nella sua famiglia forse è Francesco Totti a seguirla in tv ma nemmeno questo è sicuro. Isabel è troppo piccola, non le possono piacere i naufraghi e poi a quell’ora è già a letto.