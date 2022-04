La Pasquetta di Antonella Clerici con amici e piatti semplici: “Prendiamoci del tempo”

Pasquetta 2022 con il sole tanto atteso e ieri anche Antonella Clerici è riuscita ad organizzare il pranzo nello stile richiesto per la giornata. Non si è allontanata da casa, nessuna gita perché per Antonella Clerici ogni giorno c’è il bosco, il verde, la natura. Ieri dopo due anni di pandemia la Pasquetta con amici e famiglia. Piatti semplici, quelli della tradizione con salumi, formaggi, torte rustiche e il suo immancabile vitello tonnato. Un pranzo all’aperto ovviamente, la tavola apparecchiata in modo perfetto, con gusto, classe e semplicità ma senza lasciare nulla al caso. Maelle scatta il selfie di gruppo, c’è anche la sua adorata zia Cristina, la sorella di Antonella Clerici. La serra che sembra la scena di un film, i cani, il sole tiepido e oggi una nuova puntata di E’ sempre mezzogiorno.

Il messaggio di oggi di Antonella Clerici

Abbiamo pranzato fuori con gli amici e ci siamo concessi un po’ di tempo. Ed è il tempo su cui Antonella Clerici richiama l’attenzione: “Prendiamoci un po’ di tempo, vorrei soffermarmi sull’importanza di questo concetto”. La conduttrice ogni giorno inizia la puntata del mezzogiorno di Rai 1 con un messaggio è quello di oggi arriva dopo la bella giornata di ieri, dopo la Pasquetta.

E’ importante prendersi un po’ di tempo per stare con un’amica, per leggere un libro, per fare magari quella ricetta che avremmo voluto fare da tempo. “Prendersi tempo per godersi il proprio tempo” l’ha fatto ieri, l’abbiamo fatto in tanti ieri, continuiamo a farlo, ci farà bene.

La Clerici durante la pandemia è rimasta accanto al suo pubblico continuando a vivere la vita come tutti gli altri, niente viaggi, nessuna vacanza chissà dove. Di recente Vittorio Garrone ha dovuto subire un’operazione, niente di grave, un’ernia però l’ha fatto soffrire tantissimo. Quel concedersi del tempo resta una delle cose più importanti per stare bene.