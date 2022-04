Chiara Ferragni ha l’influenza, sta malissimo e chiede a tutti cosa fare

Non c’è solo il covid, esiste anche l’influenza e sta colpendo moltissime persone in queste settimane, ieri anche Chiara Ferragni. L’influencer ha raccontato di averla presa da Leone, è l’ometto di casa che in vacanza sul Lago di Como è sato male dal primo momento per poi contagiare la tata e la mamma. I Ferragnez sono tornati a casa e Chiara si mostra ko, davvero distrutta da questa influenza che molti raccontano come debilitante. Anche Chiara Ferragni confida che quando ha avuto il covid non è stata così male, mentre con questa influenza ha di tutto, i dolori sono forti e la febbre sembra altissima anche se quando la misura è a 38.

Chiara Ferragni chiede consiglio a chi già ha avuto l’influenza

Leone ha la febbre da 5 giorni, ovviamente sono tutti negativi, certi che non sia covid. A stare peggio è mamma Chiara che racconta che questa notte è stata davvero terribile, lei è stata malissimo. In un primo momento mentre era ancora in ufficio ha avvertito i brividi e la chiara sensazione che stesse arrivando la febbre. Ha tenuto duro per un po’ ma poi si è dovuta arrendere e restare tranquilla a casa.

Questa notte non è andata meglio: “Ragazzi ho passato una notte tremenda. Avevo 38 di febbre, ma sembrava molto più alta. Mi facevano male la schiena e le gambe. Malissimo. Quando ho avuto il Covid, ho avuto zero rispetto a questa influenza”. Tosse, raffreddore, febbre anche alta, dolori alla schiena, alle gambe, dolori muscolari molto forti, stanchezza inspiegabile, sono questi i sintomi che lamentano tutti, anche la Ferragni che chiede consiglio a chi già l’ha avuta.

“Per tutti quelli che hanno avuto o stanno avendo la stessa influenza, cosa ha funzionato? È partito tutto da Leone, che ha la febbre da cinque giorni. Io da ieri sono KO con febbre alta, dolori muscolari fortissimi, tosse e raffreddore”.