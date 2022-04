Anna Falchi approva il catcalling: “Alla mia età fa piacere”

Anna Falchi si prepara a ricevere critiche e consensi per la sua approvazione al catcalling. Ovviamente lei gradisce i complimenti gentili che le fanno per strada, ovvio che gli altri non li vuole nessuna donna ma da qui a condannare tutto la Falchi non ci sta. Le capita spesso di ricevere complimenti in strada, anche se un tempo la parola catcalling non la conosceva quasi nessuno il senso non cambia. L’ultimo fischio l’ha ricevuto il giorno precedente alla sua intervista alla rivista Oggi, lo racconta ridendo, felice che si girino sempre e ancora ad ammirarla. Anna Falchi non comprende le donne che invece si lamentano del catcalling, soprattutto se hanno una certa età.

Anna Falchi pentita del seno rifatto a 21 anni

“E’ bello, mi è successo ieri, sentire un ragazzo che per strada ti fischia dietro e ti urla che sei una gnocca”. Anna l’ha ringraziato: “Gli ho risposto di cuore. Io le donne che si lamentano per il catcalling non le capisco: se l’apprezzamento è gentile, fa solo piacere. Alla mia età poi…”.

Si è rifatta il seno quando aveva solo 21 anni ma oggi è pentita di quell’intervento, dispiaciuta di essere stata insicura. Aveva un problema estetico evidente ma che oggi poteva essere il suo punto di forza. La Falchi aveva un problema di asimmetria, un seno era più piccolo e uno più grande, una differenza evidente che non la faceva sentire a suo agio.

Il 22 aprile ha compiuto 50 anni, oggi ha un equilibrio e una maturità che da giovanissima non poteva avere. Ricorda la storia d’amore con Fiorello e anche il tradimento, la prima vera sofferenza d’amore: “Quando è finita, ho dato un mega party in Romagna ed è stata l’ultima volta che ho festeggiato il mio compleanno… se mi ha fatta soffrire? Sì, abbiamo sofferto”.