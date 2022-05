La dieta lampo di Kim Kardashian: ha perso 7 chili per l’abito di Marylin Monroe

Kim Kardashian ha dovuto seguire una dieta ferrea per 3 settimane, una dieta lampo che le ha fatto perdere 7 chili. Lo stimolo era forte, per Kim Kardashian era importante indossare un abito iconico, quello che Marylin Monroe ha indossato nel maggio del 1962, la sera in cui cantò “Happy Birthday Mr President” a John f. Kennedy. Marilyn Monroe era al Madison Square Garden di New York davanti a 15mila persone che festeggiavano i 45 anni del presidente Kennedy. Kim l’ha indossato per partecipare al Met Gala 2022. L’influencer è stata la più chiacchierata dell’evento, facile indossando l’abito di Jean Louis decorato con seimila cristalli.

La dieta di Kim Kardashian

L’abito è stato acquistato nel 2016 dal Museo Ripley’s Believe or Not! di Orlando, se lo è aggiudicato per 4,81 milioni di dollari. È un abito che è stato creato su misura per Marilyn, per esaltare le sue forme. Kim è stata l’unica che ha potuto indossarlo. Alla sua prima prova non le andava ma Kim si è intestardita e la sua sfida è stata quella di perdere subito tanti chili.

Per riuscirci la Kardashian ha indossato una tuta da sauna due volte al giorno, ha corso tanto sul tapis roulant e poi la dieta ferrea.

“Ho eliminato completamente tutti gli zuccheri e tutti i carboidrati e mangiato solo le verdure e le proteine più sane. Non sono morta di fame, ma è stata una dieta molto severa” ha raccontato. Alla fine la prova abito è stata perfetta e lei voleva piangere dalla gioia. Non ha però indossato l’abito per tutto il tempo ma a un certo punto l’ha sostituto con uno identico, così ha anche potuto anche festeggiare e mangiare.

Aggiungiamo anche che molto probabilmente avrà anche indossato l’intimo modellante che oltre a darle una mano le ha anche dato la stessa forma del seno della indimenticabile Marylin.