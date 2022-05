Gli auguri di mamma Marina a Chiara Ferragni: “Non sei mai cambiata”

E’ un compleanno con il sorriso per Chiara Ferragni che festeggia in Sicilia con la famiglia e gli amici, grata alla vita per tutto. Sono gli auguri di mamma Marina Di Guardo i più teneri, il suo orgoglio per la donna che è diventata la sua Chiara, per la bambina che è sempre rimasta. Chiara Ferragni ha costruito tanto nella sua professione ma nella vita privata è riuscita a fare anche di più. 35 anni e Chiara Ferragni festeggia con i genitori, le sorelle, ovviamente Fedez e i loro bellissimi bambini. Circondata dall’amore di tutti, anche degli amici che ha voluto a Palermo con lei. Chiara e Fedez hanno appena superato un periodo bruttissimo e oggi di certo apprezzano ancora di più tutto ciò che hanno.

Chiara Ferragni festeggia il compleanno con famiglia e amici



“Tantissimi auguri amore mio! Quanto sono orgogliosa di te, di ciò che hai saputo costruire in tutti questi anni. Ma soprattutto, sono fiera della bella persona che sei, dei valori che ti porti dentro, dell’empatia e della grazia che ti contraddistinguono. Non sei mai cambiata: sempre e comunque la stessa bimba candida ed entusiasta, pronta a rivolgere il suo sguardo incantato sul mondo” è il post pieno d’amore di Marina Di Guardo per la sua Chiara che ha risposto: “Ti voglio troppo bene”.

Ovviamente non sono mancati gli auguri delle sorelle. Valentina Ferragni ha pubblicato una foto con la sorella maggiore: “Buon compleanno, ti viglio tanto bene”. Francesca Ferragni, che è anche in dolce attesa: “Tanti auguri sister, ti voglio tanto bene”.

In queste ore la Ferragni sta mostrando sui social la festa di compleanno, i video della festa di mezzanotte, la sua meraviglia scoprendo quanto è bella Palermo e quanto è incantevole la villa che ha scelto, Villa Igiea a Rocco forte Hotel sul mare ai piedi del Monte Pellegrino.