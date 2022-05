Michelle Hunziker è ancora a casa col covid ma già abbronzata

Michelle Hunziker è ancora positiva al covid, tra le storie di Instagram continua a mostrare le sue giornate ai follower e come cerca di tenersi impegnata. E’ da sola a casa, non è abituata a stare ferma tanto tempo ma ha dovuto imparare a farlo. Dopo i primi i giorni in cui si lamentava, ma sempre attenta a seguire le regole, che nonostante fosse asintomatica era costretta all’isolamento, non ha più parlato del covid, di tamponi e risultati. Michelle Hunziker ha saputo di essere positiva il 9 maggio, da quel momento ha dovuto annullare tutto, qualunque cosa. Ha anche smontato gli armadi, pulito tutto quello che poteva pulire in casa, fatto tanti trucchi, mostrate altre creme della sua linea e ha coccolato tantissimo il suo cagnolino, Leone. Più di tutto si è abbronzata.

Michelle Hunziker quasi rilassata sotto il sole sul suo terrazzino

Dal bikini bianco al bikini verde mai come in questi giorni Michelle Hunziker ha capito l’importanza di avere uno spazio all’esterno. Sul suo terrazzino sta trascorrendo un bel po’ di ore e giorno dopo giorno la sua abbronzatura diventa sempre più evidente. Si è concessa anche dei drink, si è resa conto che ha delle piante e dei fiori molto carini, tutto sempre in terrazzo, tutto sempre mostrato con la simpatia di sempre e con i sorrisi di chi è annoiata ma sa di essere molo fortunata.

Non dice nulla su un nuovo tampone da fare o già fatto ma attende, del tutto asintomatica si prepara ad uscire di casa ma non sa ancora quando. Ci pensano le amiche a farla sorridere, in particolare chi le ha inviato delle ciabatte a forma di pesce, terribili. Michelle le ha indossato e mostrate su Instagram pensando a come sarà sensuale la sua estate. Piaceranno al dottor Giovanni Angiolini? Anche sul loro legame nemmeno una parola.