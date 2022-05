Benedetta Parodi supera la prova costume a pieni voti, in vacanza con le figlie

Benedetta Parodi è felice al mare, non solo per la sua prova costume superata a pieni voti in bikini nero ma perché è con le figlie ad Alassio. Bellissime le foto di Benedetta Parodi in spiaggia, il caldo le ha permesso di godersi qualche giorno di vacanza con Matilde, che ha 19 anni, ed Eleonora che ne ha 17. Solo loro tre per dedicarsi un po’ di tempo nella famosa località balneare in Liguria, in provincia di Savona. Benedetta Parodi è di certo in forma tutto l’anno ma anche lei come tutte quando si avvicina la temuta prova costume cerca di apparire con un fisico il più tonico possibile, perfetta in bikini nero ma anche in costume intero, come mostra nelle stories.

Il primo bikini dell’estate 2022 per Benedetta Parodi è nero e monospalla

“Si vede che sono contenta?” commenta mostrando le foto, sorride felice nonostante in cielo ci sia qualche nuvola. Della partenza da casa fino ad Alassio ha documentato un po’ tutto, anche i danni. La Parodi non teme di mostrarsi un po’ pasticciona e anche senza trucco. In treno ha rovesciato il caffè e macchiato la maglia. Nella camera d’albergo festeggia subito con le sue ragazze, poi aperitivo e cena sulla spiaggia in riva al mare.

“Un sogno, due giorni insieme alle mie bambine, è appena iniziata ma non vedo l’ora di godermi tutto” confida ai follower prima di mostrare le luci in spiaggia e i piatti scelti per la cena. Poi un gelato al bar e questa mattina si è alzata prima delle figlie, un caffè e tanta voglia di correre, anche se il cielo è pieno di nuvole. Ecco come si mantiene in forma Benedetta Parodi, come riesce sempre a restare in forma tutto l’anno. Sport ma anche i cibi giusti, perché se è vero che adora cucinare allo stesso modo adora mangiare in modo sano, anche se ovviamente si concede tanti strappi ma senza grandi eccessi. Si può mangiare bene e in modo goloso anche senza esagerare con grassi e calorie.