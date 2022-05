La mamma di Belen mostra orgogliosa Santiago che parla inglese

Veronica Cozzani, la mamma di Belen Rodriguez, vorrebbe parlare inglese come suo nipote Santiago. Il figlio di Belen e Stefano De Martino parla in modo perfetto l’inglese, la nonna lo mostra in un video che aggiunge agli altri post del suo profilo Instagram. E’ così orgogliosa della sua famiglia, dei figli, soprattutto di Belen, dei suoi nipoti. E’ lei che si occupa dei bambini, Santiago e Luna Marì quando la mamma e i papà non ci sono; Veronica Cozzani e Gustavo Rodriguez sono sempre presenti. Abitano nello stesso palazzo della figlia e forse con il tempo e le varie separazioni hanno anche imparato a farsi un po’ da parte, però per i nipoti sono sempre presenti. Luna è ancora molto piccola ma la sua nonna mostra la dolcezza, la bellezza della piccolina nata lo scorso luglio.

Veronica Cozzani pazza dei suoi nipoti si divide tra Santiago e Luna Marì

Mentre ieri Belen Rodriguez e Stefano De Martino erano impegnati con l’ultima puntata de Le Iene, Veronica era a casa con i bambini. Santiago nella sua cameretta gioca con un amico, entrambi parlano in inglese e la Cozzani vorrebbe tanto parlarlo in modo perfetto come suo nipote. E’ un modo per mostrare orgogliosa che Santiago a 9 anni oltre all’italiano e allo spagnolo parla benissimo anche l’inglese, con un accento perfetto.

L’inglese lo impara a scuola, Santiago frequenta una scuola privata americana. Il più delle volte sono i nonni, Veronica e Gustavo, ad accompagnarlo ogni mattina. Spesso la mamma di Belen posta il saluto del nipote davanti scuola, il suo ingresso.

Il profilo Instagram di Veronica Cozzani è pieno d’amore e soddisfazione, quella di avere una famiglia che adora. Non c’è altro che la sua famiglia, le foto di Santiago, le tantissime foto della piccola Luna e poi ovviamente i suoi tre figli e ogni tanto anche Gustavo.