Mara Venier festeggia il compleanno del nipotino

Il piccolo Claudio, il nipotino di Mara Venier, ha festeggiato il suo quinto compleanno. I suoi nonni sono sempre più pazzi di lui che è un vero terremoto ma anche un bambino dolcissimo. Mara Venier è la nonna che non desidera limiti, per i suoi nipoti farebbe di tutto, non sa dire di no; è così per il più grande, il figlio di Elisabetta, e per il piccolo di casa, Iaio. Il nipote più piccolo di Mara Venier ha già compiuto 5 anni, per lui una piccola festa in casa con la famiglia, non mancano la torta, le candeline, i regali, la canzoncina di auguri e tutta l’allegria possibile. La conduttrice adora mostrare ai suoi follower un po’ della sua vita privata. Si mostra semplicissima in casa, senza trucco ma aggiunge i filtri, come le vere influencer; peccato che anche Claudietto becca il filtro e appare truccatissimo. C’è solo da sorridere con una nonna simpatica come Mara Venier.

La dolce dedica di Mara Venier al nipotino Iaio

La torta fatta in casa con lo zucchero a velo che la decora, le candeline rosa sistemate in modo imperfetto e Iaio che soffia per la gioia della nonna che un attimo dopo lo riempie di baci. “Oggi il compleanno di Claudietto, questa è la vera felicità” ha scritto ieri la Venier.

Ha poi pubblicato un’altra foto del suo piccolino al parco con l’amichetta del cuore. “Perché il bene che ti si vuole è immenso! Auguri cuore grande” le parole della nonna. Tutti i nipoti sono speciali ma il figlio del suo Paolo un po’ di più e non solo perché la Venier se lo può godere come non ha fatto con il primo nipote ma anche perché è arrivato in un momento molto difficile per lei. Claudio ha riunito la famiglia ma ha anche mandato via per sempre la depressione di nonna Mara.