La risposta di Mara Venier a chi per ferirla le dice di andare in pensione perché vecchia

Le avevano fatto capire che era vecchia e per questo non era più adatta alla conduzione di un programma come Domenica In ma Mara Venier nel suo ritorno nel periodo più difficile ha dimostrato di non avere età. Per ferirla continuano a dirle che dovrebbe andare in pensione e lasciare il posto ai giovani ma lei ha sempre risposto con i fatti, rimanendo al suo posto. Oggi nell’ultima puntata di Domenica In un salutino l’ha mandato anche a chi la critica dicendole che è vecchia e che deve andare via. La sua risposta è ricca di soddisfazione perché non c’è una Domenica In con un successo maggiore di quest’ultima edizione.

13 anni della vita di Mara Venier con il pubblico di Domenica In

13 anni come conduttrice di Domenica In e un’età che, come lei stessa dice, le permette di dire ciò che vuole. Per lei non esiste la parola “pensione” perché per far il suo mestiere non c’è un’età, la scelta spetta al pubblico. Mara Venier resta al suo posto, non lascerà Domenica In, lo farà solo quando il pubblico smetterà di seguirla, è questa la sua risposta. Possiamo quindi dire che per un bel po’ di anni sarà ancora lei la padrona di casa, impossibile che il pubblico rinunci alla leggerezza e all’allegria della sua conduzione.

Non sono stati anni semplici per la Venier, per la sua squadra, ma c’è sempre stata, è rimasta al suo posto quanto tutti erano terrorizzati per la pandemia.

Mara Venier è rimasta al suo posto anche dopo i vari incidenti, infortuni più o meno gravi degni della trama di un film. Nicola Carraro, suo marito, si è arreso, ha capito che la tv è una parte fondamentale della sua vita. Per il momento non c’è in previsione un’ultima edizione di Mara Venier a Domenica In. “E non finisce qui…” Mara Venier resta.