Mara Venier chiude Domenica In ricordando Carmela: “Questo successo è anche tuo”

In 13 edizioni di Domenica In Mara Venier non ha solo festeggiato ma ci sono dolori di cui ha potuto parlare poco, come la morte di Carmela. E’ a lei, alla sua suggeritrice che oggi Mara Venier ha dedicato il successo di quest’ultima edizione. Oggi l’ultima puntata di Domenica In, più breve del solito ma la conduttrice ha cercato di concentrare tutto in poco tempo. Canzoni, allegria, c’è anche la torta poi arrivano i saluti e Mara Venier si commuove, pensa a Carmela, lei non c’è più ma i suoi occhi sono ancora davanti ai suoi perché per 30 anni è stata la persona che riusciva a leggere ogni suo gesto. Lei era molto di più di una collaboratrice. E’ andata via troppo presto, portata via dal maledetto virus, dal covid.

Mara Venier non trattiene le lacrime pensando a Carmela

Non sono saluti semplici quelli di Mara Venier, ringrazia tutti, ha poco tempo, ha scelto di racchiudere tutto e tutti in un solo grazie ma a Carmela deve molto, lei non c’è più, lei ha un posto speciale nei suoi pensieri. E’ morta ad aprile del 2021, poco più di un anno fa, quando il covid faceva ancora tanta paura. Mara Venier diede notizia della sua morte in diretta in una delle puntate più difficili. “Oggi lo studio è infinitamente triste, siamo tutti molto tristi perché era una nostra collega, un’amica e una persona a cui volevamo tanto bene. Aveva poco più di 50 anni. Abbiamo sperato fino alla fine che lei ce la potesse fare e invece non ce l’ha fatta” furono le sue parole.

Lei era il suo punto di riferimento, era la persona che la capiva al volto, era la più brava: “Era anche una persona meravigliosa, disponibile, buona, gentile con tutti e mi voleva tanto bene”. Nella prima Domenica In di Mara Venier aveva incontrato l’amore della sua vita, entrambi l’avevano raccontato alla conduttrice, felici. Carmela e Fabrizio era poi diventati genitori di due bambini. E’ un dolore ancora forte per lei che non c’è più e non ci sarà più ma la sua presenza Mara la sente, il successo di Domenica In è anche suo.