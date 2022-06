Ultima puntata di Domenica IN: ottimi ascolti, emozioni e grandi risate. Arrivederci a settembre

E’ andata in onda oggi 5 giugno 2022 l’ultima puntata di Domenica In. Si chiude con i saluti di Mara Venier, e una puntata un po’ più corta del programma ( perchè la regina Elisabetta resta sempre la regina Elisabetta). Un programma che porta a casa, una stagione pressochè perfetta. Nonostante la concorrenza fortissima arrivata da Canale 5 che quest’anno per la prima volta ha schierato Amici e Verissimo alla domenica, Mara Venier ha comunque fatto benissimo. Il programma di Rai 1 non ha vinto molte sfide contro Amici ma gli ascolti di Domenica IN sono stati eccellenti, in linea con quelli dello scorso anno, e a volte anche superiori alla media. Un ottimo lavoro per tutta la squadra di Rai 1 che può ritenersi soddisfatta per gli ascolti che sono arrivati. “Faccio un ringraziamento corale a tutti quelli che mi sono stati vicino e che lavorano con me” ha detto Mara Venier non senza commuoversi nei saluti finali. E poi è arrivato l’abbraccio con il direttore Stefano Coletta, uno dei primi a credere in Mara Venier e in questa nuova Domenica IN da ascolti d’oro per la rete.

Ultima puntata di Domenica IN con i saluti di Mara Venier

“Non è stato sempre facile, chi lavora qui lo sa” ha detto Mara Venier felice che però lei e la sua squadra di lavoro abbiano portato a casa il risultato, con un successo che davvero, nessuno forse si aspettava perchè già le sue ultime due edizioni, erano state seguitissime. E visto che non si finisce mai di regalare sorrisi, emozioni e magari anche nuovi altri record di ascolti, si torna a settembre, con una nuova edizione. La frase di Vasco, Io sono ancora qua, non sarà la sola…Come il pubblico ha mostrato oggi in studio con i cartelli dedicati a Mara Venier: “E non finisce qua…“. Già perchè a differenza di quanto Mara aveva annunciato a inizio stagione, si torna in onda a settembre, per una nuova edizione di Domenica IN. La zia Mara sarà ancora la zia degli italiani per la domenica pomeriggio!