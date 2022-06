Flora Canto fa gli auguri alla sua mamma ma sembra la sorella

E’ proprio il caso di fare doppi complimenti alla mamma di Flora Canto, prima per sua figlia e poi perché lei sembra la sorella di sua figlia. E’ Tosca D’Aquino a farlo notare per prima, lei che conosce benissimo entrambe perché è una delle amiche più care di Flora. Gli auguri sono per il compleanno, non importa quanti anni compia oggi la mamma della Canto, una dopo l’altra tutte fanno i complimenti alla festeggiata, non sembra per niente una nonna. “Che la vita possa regalarti quella immensa gioia che provi quando sei con i tuoi nipoti” scrive Flora Canto scegliendo per gli auguri alla sua mamma una serie di foto.

Flora Canto: “Buon compleanno mamma”

Patrizia Pellegrino, Natasha Stefanenko e una dopo l’altra le altre amiche e i follower, tutti notano che la sua mamma sembra la sorella maggiore, la zia dei suoi figli, invece è una bellissima nonna.

“Tanti auguri alla tua splendida mamma che sembra tua sorella” e come sempre è Tosca D’Aquino a commentare subito. La compagna di Enrico Brignano sceglie per gli auguri un primo scatto col pancione, l’abbraccio e le risate tra madre e figlia. Poi le foto con i nipoti, prima con Martina, la primogenita di Flora ed Enrico Brignano. La nonna le insegna come si fa la pasta frolla, insieme preparano una crostata ma più che altro Martina le passa la farina sul viso. Poi la foto con il più piccolo, con Nicolò sulle sue gambe e infine un altro scatto a casa mentre gioca sul pavimento con i suoi nipoti, sempre sorridente, come Flora.

Manca poco al matrimonio di Enrico Brignano e Flora Canto, la famiglia si prepara a festeggiare il romanico matrimonio all’americana. Si sposeranno il 30 luglio, l’attrice romana ha già svelato un po’ di dettagli, emozionata per il suo sì così tanto atteso.