Festa a sorpresa per Lulù per il suo compleanno: tra gli ex vipponi Urtis e Casella

A quanto pare il party si terrà tra qualche giorno, con una grande festa ma nel frattempo, Lulù Selassiè ha ricevuto una festa a sorpresa per il suo compleanno e ieri sera, ha postato sui social alcune immagini. Insieme a lei chiaramente le sue sorelle, Jessica e Clarissa e poi tanti fan che amano e seguono con affetto la principessa. Non a caso Lulù ha anche mostrato sui social, tutti i doni che ha ricevuto dalle sue fatine per il suo compleanno, ringraziando tutti per l’affetto che le dimostrano. Alla piccola festa a sorpresa, hanno partecipato anche due ex vipponi; come mostrano le storie postate sui social, Giucas Casella e Giacomo Urtis sono stati presenti per fare gli auguri di persona a Lulù. Qualche giorno fa era uscita una voce secondo cui Lulù avrebbe dovuto posticipare il party del suo compleanno, quello ufficiale, perchè molti invitati non avrebbero potuto esserci. E dal 9, la data si sarebbe spostata al 22. Chi conosce Lulù ha però fatto notare che quella data per la principessa è importante e la lega in modo particolare a Manuel…Sarà per questo che ha deciso di cambiare? Nel frattempo, ha festeggiato con le persone a lei più care.

Il post sui social di Lulù Selassiè nel giorno del suo compleanno

Le parole di Lulù sui social: “Happy Birthday to me!E non sarebbe stato lo stesso senza, i vostri fiori, le vostre torte, i regali inaspettati, le sorprese, i cuori reali e virtuali, l’affetto di un abbraccio e di un messaggio, e le persone che sanno e vogliono esserci. Tanto io resto sempre la vostra piccola fatina. Grazie mille x tutto ciò che fate per me ogni giorno, da sempre e per sempre. VI AMO.

E poi ha scritto: “E grazie alle persone che hanno organizzato questa bellissima sorpresa per me, e a chi è venuto semplicemente per passare il giorno del mio compleanno insieme a me e scambiarci sorrisi e risate, mi avete riempito il cuore di amore e calore umano.”