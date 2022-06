Serena Bortone si fa riccia e si gode le sue vacanze a Barcellona

Finito Oggi è un altro giorno, è tempo di ferie per Serena Bortone. La conduttrice di Rai 1 viene da una stagione non semplice, nonostante gli ottimi ascolti del programma, le difficoltà non sono mancate, non ultima anche la seconda volta con il covid 19. Serena infatti, un anno dopo aver preso il covid per la prima volta, si è di nuovo contagiata ed è stata costretta a condurre il programma per qualche giorno da casa! Per tutti i programmi in onda in diretta, ci sono stati degli ostacoli da superare, dettati anche dall’attualità. La cronaca con la guerra che è diventato un argomento da trattare, togliendo spazio alla leggerezza che invece dovrebbe arrivare nelle case degli italiani, alle 2 del pomeriggio. La Bortone, ha dimostrato anche in questa stagione di essere una grande professionista, capace di mescolare l’alto e il basso e di essere pronta a informare, con grande consapevolezza, il suo pubblico, su tutti i temi.

Possiamo quindi dire che le vacanze, dopo l’ultima puntata di Oggi è un altro giorno, sono più che meritate. La conduttrice, ha scelto di iniziare da Barcellona, documentando sui social, i suoi giorni di ferie tra una visita culturale e un buon aperitivo.

Per Serena Bortone vacanze a Barcellona

La conduttrice, che ha cambiato look, di mostra serena e sorridente sui social: dalle mostre alle passeggiate per Barcellona, si gode finalmente un po’ di meritato riposo, dopo un lungo anno di dirette insieme al pubblico di Rai 1. Per Serena, come racconta sui social, rivedere Barcellona è sempre una grande emozione e non mancano davvero le cose da fare in questa meravigliosa città! Tramonti, gite, aperitivi: mostra tutto quello che sta caratterizzando il suo primo viaggio estivo ai fan che sembrano davvero apprezzare.