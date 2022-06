Alba Parietti derubata in casa, sa chi è stato ma evita la denuncia

Alba Parietti denuncia il furto sui social, qualcuno l’ha derubata in casa ma non si tratta dei soliti ladri, non sono i malviventi che le hanno portato via oggetti di valore, anche abiti. Sono scomparse un bel di cose dalla villa di Alba Parietti e lei immagina di sapere chi è stato. Ha pensato di denunciare ma ha poi deciso di non farlo. E’ in un lungo post su Instagram che confida tutto ma anche che non ha alcuna intenzione di rovinare questo periodo della sua vita, di farsi rovinare la vita da chi evidentemente l’ha tradita. La curiosità dei follower è alta, molti le chiedono se chi le ha fatto del male, chi le ha portato via oggetti preziosi sia una persona che frequentava o frequenta la sua casa. Alba Parietti avvisa che non le è rimasto niente di costoso e che in casa adesso è pieno di telecamere.

Chi ha rubato in casa di Alba Parietti?

Sta vivendo uno dei momenti più felici della sua vita, l’amore è tornato e forse mai come oggi. Per Alba Parietti la presenza di Fabio Adami è tutto e non ha intenzione di arrabbiarsi ancora. Sa che una denuncia nei confronti di chi l’ha derubata la turberebbe ulteriormente e vuole evitare di rovinarsi un periodo così sereno. E’ la sua scelta ma prima ha qualcosa da dire, è il suo sfogo.

“Nei mesi, ho scoperto che da casa mia sono spariti oggetti: vestiti importantissimi, tipo Versace , (esempio quello del mio compleanno dello scorso anno )e altri importantissimi , scarpe di Jimmy Choo ,abiti storici , per me ricordi importanti, borse, pezzi di abbigliamento irripetibili” quindi non l’ha scoperto in questi giorni ma un po’ alla volta si è resa conto che mancavano tante cose.

“A casa mia , non c’è null’altro da rubare che abbia un valore sul mercato: , i quadri sono tutti dipinti da mio nonno o di mia madre, ricordi di famiglia. Per quanto riguarda il furto , ho provato una certa rabbia , nello scoprire che erano stati portati via i pezzi più importanti, ho pensato anche di fare denuncia, poi , mi sono resa conto che ogni volta che pensavo di andare a farlo mi saliva la rabbia” avvisa tutti ma non farà nulla.

“I furti sono stati ripetuti nel tempo sono stati presi i pezzi di abbigliamento più importanti. Perdono per essere perdonata , per tutto ciò che la vita mi ha dato.Denunciare , la persona o le persone che penso possono essere state , significa, rinunciare anche per pochi minuti , allo Stato di grazia, di serenità , che vivo. Lascio , a chi mi ha privato di oggetti, ricordi, abiti ecc la soddisfazione di indossarli pur non essendo loro”. Davvero assurdo, chi può essere stato e poi per cosa?