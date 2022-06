Michelle Hunziker in vacanza al mare con le figlie mostra il mood dell’estate 2022

Michelle Hunziker è al mare con le figlie, con le piccole Sole e Celeste, in spiaggia in Emilia Romagna c’è anche mamma Ineke. Non mancano le foto di questa estate 2022 con Michelle Hunziker che in bikini è un vero spettacolo ma è anche una mamma da sempre attenta e presente, in più capace di fare divertire le sue bambine e di divertirsi con loro. Non perde occasione per giocare con loro e per ammirarle mentre crescono così in fretta che non le sembra vero. “My Diva” scrive della piccola Celeste mostrando un bellissimo scatto in bianco e nero della sua piccolina in spiaggia con occhiali da sole. Un’altra foto in bianco e nero ed è la più grande, Sole: “Cucciole crescono”. Il mood dell’estate 2022 Michelle Hunziker lo rivela nell’ultima foto pubblicata sul suo profilo social. Al centro tra le due bimbe salta così in alto che sembra volare; Sole quasi la raggiunge, Celeste ha bisogno ancora di un po’ di allenamento. “Vola alto” le augurano le amiche vip da Nina Zilli a Francesca Senette e sembra proprio che lo stia facendo.

Michelle Hunziker in vacanza in Emilia Romagna

“In vacanza stiamo fermi? Mai!! Mood estate 2022 Juuuuump!” e continua a divertirsi ma di sera quando tutto tace e trova un momento tutto per lei arriva la sua riflessione del giorno. Tutti parlano di lei in questo periodo. Parlano della storia d’amore con Giovanni Angiolini e commentano.

“Quanto sono preziosi i momenti in cui tutto tace? Quando taci tu, quando riesci a far tacere i tuoi pensieri, quando riesci a trovare quell’attimo della giornata tutto tuo in cui ti godi il silenzio e apprezzi la sola compagnia del respiro e del qui e ora. Non devi compiacere nessuno, neanche te stesso. Non chiedi niente, non pretendi niente, vivi solo la gratitudine del momento”.