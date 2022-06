L’angolo di paradiso di Antonella Clerici: la sua piscina nel bosco

Dopo il soggiorno nella meravigliosa Portofino Antonella Clerici è tornata nella sua casa nel bosco e si gode tutto il relax della sua piscina. Un vero angolo di paradiso e ogni estate la Clerici trova sempre un nuovo modo di guardarlo. “Mai sazia di ozio” ha commentato pubblicando uno dei tanti scatti tra il verde della sua casa in Piemonte. Tra le storie di Instagram non ci sono più le puntate di E’ sempre mezzogiorno ma le sue vacanze tranquille. “Sere d’estate” e mostra ancora una volta la piscina avvolta dalla natura che l’ha conquistata del tutto. Avere conosciuto Vittorio Garrone le ha cambiato la vita, l’ha riportata indietro nel tempo, alle cose che contano davvero ma le ha dato anche l’amore che non credeva potesse più arrivare dopo tante delusioni e ben tre matrimoni falliti. Antonella Clerici sceglie il brano dei Negramaro “Estate” e vorrebbe davvero non finisse mai, come suggerisce il testo.

L’estate perfetta di Antonella Clerici, la sua stagione

Non potrebbe desiderare altro la conduttrice che con E’ sempre mezzogiorno ha riportato il successo in una fascia oraria che aveva perso molto in termini di ascolto. La sua famiglia resta la gioia più grande, Maelle non è più così piccola ma è ancora la sua bambina, Vittorio Garrone l’amore con cui invecchiare felice. Il tempo però non si può fermare.

Antonella Clerici è tra le poche che in tv possono permettersi di parlare di parti del corpo che cadono e menopausa, molte non ne sono capaci, è per questo che lei piace così tanto alle donne, perché racconta la verità senza risate e parole inutili.

Chissà dove andrà in vacanza questa estate? Ci ha sempre mostrato i viaggi che ha amato fare, anche se gli ultimi due anni è rimasta a casa, ferma come molti. L’estate sta arrivando.