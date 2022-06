Sabrina Ghio mostra la pancia dopo il parto: “Deve importarci solo l’opinione di chi ci ama”

Ha raccontato molto delle sue sofferenze ma anche tanto della sua felicità nello scoprire di essere di nuovo incinta. Tante incertezze, tanta apprensione, dopo gli aborti che hanno cambiato per sempre la sua vita. Oggi però Sabrina Ghio è mamma per la seconda volta e condivide tutta la gioia dopo la nascita della piccola Mia. Per questo vuole parlare con chi la segue con affetto, anche dell’aspetto fisico, di come si cambia dopo una seconda gravidanza.

Le parole di Sabrina Ghio sui social: “Alt!!! So già cosa mi scriverete: “ma se stai già benissimo, smettila!” Oppure “vabbè la solita che vuole darci la lezione”… beh invece vorrei parlarvi come ormai faccio da anni, da amica, da confidente, da sostenitrice delle donne… In questa seconda gravidanza, tanto sognata, ardentemente voluta, e con le unghie e con i denti strappata alle tante peripezie che non sempre mi hanno fatta stare tranquilla come avrei dovuto, sono state tante le cose che non avrei voluto sentirmi dire e che invece da bocche indiscrete mi sono state dette..“.

Le parole di Sabrina Ghio sul post gravidanza

L’ex tronista di Uomini e Donne ha poi aggiunto: “una tra tante “ora però che sei più grande è difficile perdere i kg della gravidanza, devi stare attenta, non hai più quell’età lì”… Boccone amaro? Si!E poi pensavo… Ci interessano davvero le opinioni non richieste? NOOO..“.

E ha continuato: “Ecco appunto, non deve importarci ciò che dicono le persone, deve importarci solo l’opinione di chi ci ama e di chi con noi condivide i momenti… Questa è la mia pancia dopo un giorno dal parto e dopo quasi 10 giorni dal parto naturale, qualcuno dirà “eccone un’altra che vuole farci la lezione”, io sapete invece cosa vi dico? Fregatevene e parliamone, è importante parlare di accettazione, del rispetto del tempo per se stesse, per noi stesse.”

La Ghio ha spiegato quanto sia importante per ogni donna accettarsi, con chili di più, con chili in meno, con una pancia trasformata. E spiega: “ Non smetterò mai di parlarne a meno che un giorno non vedrò tutte le donne solidali e unitamente convinte che ognuna ha i suoi tempi, ognuna ha la proprie priorità ed esigenze e soprattutto ognuna di noi è libera di fare ciò che vuole nel rispetto del prossimo…”. E poi ha concluso: ” ora torno da Mia che questa pancia adesso un po’ molle e sformata l’ha amata dal primo momento, proprio come me.”