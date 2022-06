Guendalina Tavassi al party dei 18 anni di sua figlia Gaia

Quando Guendalina Tavassi ha lasciato L’Isola dei famosi non accettando di prolungare la sua permanenza nel reality ha anche spiegato che non poteva perdere la festa dei 18 anni di sua figlia. Gaia Nicolini, la primogenita di Guendalina Tavassi ha festeggiato il 18esimo compleanno e per lei ha ovviamente ha organizzato un party bellissimo. L’ex naufraga non parla molto dei problemi di famiglia, cerca di evitare e di concentrarsi solo sulle cose belle di questo periodo. All’Isola dei famosi in coppia con su fratello Edoardo ha vinto, ha realizzato il suo sogno. Ieri però è stata sua figlia Gaia a realizzare il suo e festeggiare i 18 anni come desiderava.

La figlia di Guendalina Tavassi è diventata maggiorenne ed è bellissima

Per organizzare tutto la Tavassi ha chiesto aiuto a un event planner e scherzando ma non troppo rivela che per la festa di compleanno di sua figlia non ha badato a spese. Su Instagram le foto del party ma soprattutto le foto della sua famiglia. A casa mostra i preparativi, i due figli più piccoli, Cloe e Sasi, nati dal matrimonio con Umberto d’Aponte, sono bellissimi e pronti anche con anticipo. La festeggiata ha invece fatto attendere i suoi invitati arrivando con un po’ di ritardo impegnata con il make up.

Bellissima Gaia Nicolini nel suo abito corto in rosa e oro, colore indossato anche dalla sorellina che per l’occasione ha voluto anche lo strascico. Mamma Guendalina ha indossato invece un abito azzurro e argento con tantissime paillettes e l’immancabile scollatura. Sul palco per animare la serata anche Rita De Crescenzo, tiktoker napoletana davvero poco sobria.

Gaia è nata dalla storia d’amore tra Guendalina Tavassi e Remo Nicolini, quando entrambi erano davvero molto giovani. Chi ricorda la Tavassi al suo Grande Fratello ricorderà di certo anche la loro storia, quanto per entrambi sia stato sempre un po’ complicato gestire tutto quando Gaia era piccolina. Adesso tutto è più semplice.