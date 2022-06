Anche Alessia Marcuzzi è in Sicilia: vacanze con la famiglia del marito

Alessia Marcuzzi pronta a tornare in tv ma rigenerata dalla lontananza dal piccolo schermo si sta godendo la sua vacanza in Sicilia. Una vacanza con la famiglia del marito, altra testimonianza di come la crisi, se davvero c’è stata, è più che superata. Anche Alessia Marcuzzi ha scelto la Sicilia per la sua estate 2022, ovviamente dopo il luogo ha scelto anche i bikini da indossare. Si lascia ammirare dai suoi follower, allegra e spensierata, bellissima con i suoi costumi in spiaggia o di sera con il suo gruppo. La sua estate 2022 parte alla grande, con lei come sempre c’è la piccola Mia, nata dalla storia d’amore con Francesco Facchinetti, ma questa volta il gruppo è più numeroso. Con Paolo Calabresi Marconi il matrimonio procede a gonfie vele ed ecco apparire in vacanza anche la cognata di Alessia Marcuzzi.

Cartoline social dalla Sicilia e i fan apprezzano tutto di Alessia Marcuzzi

Le sue curve sempre strepitose, l’attenzione alla linea è costante ma più di tutto è il suo sorriso che conquista. Alessia si diverte in mare gioca tra le onde, sembra un’eterna bambina, la sera le risate continuano. Indossa un abitino che le fascia il corpo e le scopre le gambe, passeggia con il piccolo Brownie al guinzaglio e sa bene di essere molto fortunata.

La sua famiglia allargata è perfetta, ha fatto di tutto per averla così e per la prima volta in vacanza c’è anche la sorella di suo marito con la sua famiglia. Tutto procede a gonfie vele. Di recente Mia ha ricevuto la prima Comunione e alla festa la sua mamma ha fatto notare che la sua bambina può contare su due uomini molto importanti, sia Paolo che Francesco. Ed è proprio a Calabresi che riserva grandi scherzi in spiaggia con l’acqua gelata. Un bel gruppo nella splendida isola.