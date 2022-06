Clizia Incorvaia che vacanza tra mare, costumi e pasta: è con i suoi amori a Lampedusa

E’ di certo l’estate più bella per Clizia Incorvaia, l’estate 2022 con la sua meravigliosa famiglia e con tutta la voglia di godersi ogni istante. Clizia Incorvaia è in vacanza a Lampedusa, con lei ovviamente ci sono Paolo Ciavarro e i piccoli Nina e Gabriele. E’ bellissima l’influencer con i suoi bikini colorati, i costumi interi e la consapevolezza che oggi è più sensuale di prima, che l’amore l’ha resa più bella e sicura. Non trascura niente e nessuno, anche in vacanza si occupa e preoccupa di tutti ma Paolo Ciavarro non fa meno di lei. Anche ai follower come sempre regala il suo tempo e le sue foto e questa volta sono davvero mozzafiato.

Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro in vacanza a Lampedusa con i figli

Lì è un vero paradiso, è il luogo di vacanza perfetto per incontrare relax e mare, una natura che incanta. Clizia posa con la sua bambina, la dolcissima Nina nata dal matrimonio con Francesco Sarcina. La piccola è molto legata a Paolo ed è questo che ha fatto innamorare la Incorvaia ancora di più del suo principe.

L’ex gieffina vip si divide tra topless ben celati e abbracci a tutta la sua famiglia. Ci sono le coccole per Paolo, per Nina e ovviamente ancora di più per Gabriele che è ancora molto piccolo. A pochi mesi dal parto la dolce mammina siciliana è in gran forma ma non ci preoccupa di certo di pesare un chilo in più o in meno, sta bene, è felice e si vede. Mangia il suo piatto di pasta abbracciata al suo compagno, poco propensa a condividere i bocconi con lui. Ha fame, è di certo attenta alla dieta ma più di tutto si gode il relax e in questo è incluso un bel piatto di pasta estivo.