Il risveglio di Caterina Balivo è in barca e ovviamente scatta l’invidia

Che risveglio per Caterina Balivo, in barca, con i Faraglioni che fanno da sfondo mentre in accappatoio lascia che il vento le asciughi i capelli. “Se i risvegli fossero tutti così…” scrive la Balivo aggiungendo un “invece…” e augurando a tutti un buon lunedì e la lotta contro il caldo. Molti comprendono il suo commento, altri pensano che lei stia semplicemente mostrando la sua vacanza mentre c’è chi non solo soffre il caldo e sta lavorando ma non potrà mai permettersi nemmeno un singolo risveglio del genere nella propria vita. Caterina Balivo non attende molto e nelle storie di Instagram precisa che lei è già a casa, deve svuotare le valigie e partire per Milano, perché domani c’è la conferenza stampa per presentare il suo nuovo programma “Chi vuole sposare mia mamma?”. Perché non avrebbe dovuto mostrare un risveglio felice? Era il suo e l’ha postato sul suo profilo social.

Caterina Balivo pronta con Chi vuole sposare mia mamma

Nelle storie mostra il primo figlio protagonista del programma che vedremo in onda il mercoledì su Tv8 dal 22 giugno. Caterina Balivo farà da Cupido alle mamme dai 40 ai 60 anni e e a Tv Sorrisi e Canzoni ha spiegato: “Sarò sempre presente a parlare con loro e con i figli oppure a consolare gli uomini eliminati a fine giornata. Io mi limito a lanciare le frecce, ma poi dovranno vedersela loro”.

E sempre nella stessa intervista racconta il perché si era allontanata dalla tv ed è come sempre sincera. “Ho scelto di essere protagonista della mia vita in un momento in cui il mondo è cambiato. Non mi piace quando si dice che non ho fatto tv per i figli perché non è vero. Ci sono donne che lasciano i figli dall’altra parte del mondo per venire a lavorare. Io sinceramente la tata me la sono tenuta”.