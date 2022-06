Si tuffa e Michelle Hunziker viene punta da una medusa

Non è tutta aperitvi e mare la vacanza in Sicilia di Michelle Hunziker che questa mattina dopo un tuffo è stata punta da una medusa. Michelle Hunziker continua a ridere, si prende in giro ma il momento dell’incontro ravvicinato con la medusa non è stato dei migliori. E’ in vacanza con le sue amiche, le stesse delle Maldive, la sua manager e le altre collaboratrici che la coccolano da sempre. La Hunziker adora la natura, mare e montagna sono da sempre nelle sue vacanze, quelle che la rilassano, la rigenerano. E questa mattina era pronta per una nuova ricarica, ha indossato il suo bikini bianco e oro e si è tuffata dalla barca che in questi giorni la sta ospitando. Pronta, si è lasciata riprendere per fare ammirare rocce e mare ma anche la sua forma fisica, il tuffo. Poco dopo è risalita e ha chiesto aiuto, senza sorriso.

Michelle Hunziker vacanza in Sicilia sullo yacht con le amiche

Hanno scelto di spostarsi tra una meraviglia e l’altra della Sicilia ma le meduse sono in agguato. La Hunziker si prende in giro, sui social racconta che ha pagato caro il video del tuffo, che appena si è tuffata è stata punta da una medusa. E’ alla base dl collo che si vede la crema che ha applicato per calmare il bruciore, il rossore. Continua a ridere con le sue amiche ma doveva dirlo ai suoi follower che non tutto può essere perfetto e sei lei ha fatto la “ganassa” ha poi pagato il conto.

Si è buttata nello splendido mare e si è beccata un incontro con una medusa che è stata disturbata. Presto passerà anche questo fastidio, intanto si è già dedicata a un allenamento e sta assaggiando l’ennesimo piatto goloso preparato a bordo dallo chef. La vacanza continua!