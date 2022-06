Diletta Leotta in spiaggia ma sul lettino le pose non sono perfette

E’ impossibile non notare Diletta Leotta in bikini in spiaggia, bellissima ha scelto un costume bianco ma anche di stendersi sul lettino con pose che non sono elegantissime ma per lei comode. Ognuno fa come si sente più a suo agio ed è evidente che Diletta Leotta sta comoda così, per altre sarebbe quasi impossibile restare distese a pancia sotto in quel modo. Non tutti frequentano la stessa spiaggia della giornalista sportiva e ci pensa la rivista Vero a pubblicare le foto scattate dai paparazzi. E’ estate quasi tutti vanno al mare e Diletta viene premiata con una copertina che ha anche in parte censurato qualche pezzettino.

Diletta Leotta in vacanza in Sardegna

E’ un’estate da single per la Leotta, l’ormai passata storia d’amore con Can Yaman sembra solo un vecchio ricordo, anche se lei ha più volte dichiarato di essere innamorata e pentita di averlo lasciato andare via. Poi è arrivato il gossip su un altro amore ma niente è mai stato confermato. Così Diletta Leotta resta sola al sole e sotto l’ombrellone. Legge un libro e si rilassa ma così tanto che sceglie una posizione molto particolare. Cappello in testa per non rovinare i capelli ma anche per proteggere il volto dai raggi, occhiali da sole e la vacanza in Sardegna prosegue e anche da sola è bollente.

Con lei c’è la sua mamma, davvero non c’è nessun fidanzato in giro, si vocifera di un flirt con Giacomo Cavalli ma entrambi non dicono nulla. Lui non c’è sotto il suo ombrellone. E’ partita con mamma Ofelia che come sempre è con lei ogni volta che ha bisogno.

I più attenti notano qualche graffio sul naso. Sembra che Diletta Leotta abbia avuto un piccolo incidente domestico, non si sa altro. E’ sempre più discreta, sempre più attenta a non dire nulla ma per il gossip ci sono le sue pose.