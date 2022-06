Paola Barale, la scelta di non avere figli: “Anche per questo sto invecchiando bene”

Paola Barale non si è mai pentita di non avere voluto figli, la sua è stata una scelta consapevole, ne ha parlato più volte. In passato ha anche confidato che con nessuno dei suoi compagni avrebbe fatto un figlio. La Barale è quindi del tutto certa di aver fatto la scelta giusta. Le sue delusioni in amore, sia per Gianni Sperti che per Raz Degan, sono solo una parte della motivazione per cui non è madre. Non ha voluto figli e non ne ha avuti e oggi pensa anche che se sta invecchiando bene è anche per questo, perché non avendo figli sente di essere libera, di avere una testa libera. Certo non ha preoccupazioni, deve pensare solo a se stessa, forse è a questo che si riferisce ma non tutte le madri penseranno che il suo ragionamento sia giusto.

Paola Barale: i figli fanno invecchiare?

Dipende sempre dai punti di vista e da ciò che si desidera e dalle pagine del Corriere della Sera questa è una parte del punto di vista della Barale in un discorso ben più ampio. “Non averne è stata una scelta consapevole. Credo di invecchiare bene anche perché, non avendone, mi sento libera di testa”. Nessun rimpianto e non ce l’ha nemmeno parlando del lavoro. Infatti, ha fatto scelte che non l’hanno resa ricca mentre avrebbe potuto avere molto di più viste le richieste.

“Mi offrono di continuo anche grandi cifre per fare un reality… Non sarò mai ricca. Certo mi piace la bella vita. Ed è importante essere tranquilli quando, per esempio, si sta male e ci si deve curare. Ma so gestire il denaro e la mia felicità è più importante. I reality non hanno dei bei contenuti”.

Rinunce, scelte, anche quella di lasciare Domenica In nel pieno del successo. Paola Barale non aveva dubbi e continua a non averne. Semplicemente quando qualcosa non le piace non lo fa o lascia senza pensarci più.